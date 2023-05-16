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НХЛ

16 мая, 09:56

Четыре российских игрока продолжат участие в розыгрыше Кубка Стэнли-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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В НХЛ завершился второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли-2023. В полуфинале плей-офф сыграют «Вегас» — «Даллас» и «Каролина» — «Флорида».

Таким образом, среди российских игроков борьбу за Кубок Стэнли продолжают два голкипера — Сергей Бобровский из «Флориды» и Петр Кочетков из «Каролины», а также два форварда — Иван Барбашев («Вегас») и Евгений Дадонов («Даллас»).

В составе «Вегаса» также есть российский нападающий Павел Дорофеев, но он не принимал участия в плей-офф. Для еще одного российского форварда Андрея Свечникова из «Каролину» сезон был завершен досрочно из-за травмы колена.

Ранее НХЛ опубликовала расписание полуфинальных серий Кубка Стэнли.

Евгений Дадонов
Иван Барбашев
Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Флорида Пантерз
Петр Кочетков
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