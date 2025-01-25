Чибриков пропустит остаток сезона из-за травмы

Российский нападающий «Виннипега» Никита Чибриков из-за травмы нижней части тела пропустит остаток сезона, сообщает Illegal Curve со ссылкой на главного тренера фарм-клуба «Джетс» Марка Моррисона.

21-летний россиянин получил травму колена 19 января, когда неудачно врезался в борт после силового приема в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Торонто Марлис» (0:5). После консультации с врачами станут известны точные сроки восстановления игрока.

В этом сезоне Чибриков сыграл в 4 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 3 (2+1) очка. В АХЛ на его счету 18 (7+11) очков в 30 играх.