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Сегодня, 05:23

Чибриков пропустит остаток сезона из-за травмы

Евгений Козинов
Корреспондент
Никита Чибриков.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Российский нападающий «Виннипега» Никита Чибриков из-за травмы нижней части тела пропустит остаток сезона, сообщает Illegal Curve со ссылкой на главного тренера фарм-клуба «Джетс» Марка Моррисона.

21-летний россиянин получил травму колена 19 января, когда неудачно врезался в борт после силового приема в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Торонто Марлис» (0:5). После консультации с врачами станут известны точные сроки восстановления игрока.

В этом сезоне Чибриков сыграл в 4 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 3 (2+1) очка. В АХЛ на его счету 18 (7+11) очков в 30 играх.

Никита Чибриков
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
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