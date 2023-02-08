«Анахайм» в овертайме обыграл «Чикаго»

«Анахайм» на выезде переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

«Дакс» идут на предпоследнем месте в Западной конференции, а «Блэкхокс» — на последнем (35 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Анахайм» — 2:3 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Дикинсон — 8 (Кейн), 21:36 — 1:0. Лисон — 4 (Менья, Клингберг), 28:25 — 1:1. С. Джонс — 5 (Дикинсон, Т. Джонсон), 33:09 — 2:1. Менья — 1 (Лисон), 35:42 — 2:2. Ватрано — 12 (Лундестрем, Клингберг), 62:15 — 2:3.

Вратари: Мразек — Столарз.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (6+12+11+0) — 26 (9+8+8+1).

Наши: — - Куликов (21.08/1/-1).

8 февраля. Чикаго. United Center. 18292 зрителя