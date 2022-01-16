«Чикаго» обыграл «Анахайм» и продлил победную серию до четырех матчей

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 3:0.

Отличились Брэндон Хагель, Патрик Кейн и Доминик Кубалик.

После этого матча «Чикаго» с 35 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Анахайм» с 45 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Анахайм» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Хагель — 9 (Густафссон, Стиллман), 25:33 — 1:0. Кейн — 9 (бол., Дебринкэт, Тэйвз), 44:22 — 2:0. Кубалик — 8 (п.в., Дебринкэт, де Хаан), 56:39 — 3:0.

Вратари: Флери — Достал (55:45 — 56:39).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 36 (15+12+9) — 37 (11+14+12).

Наши: — .

16 января. Чикаго. United Center. 18469 зрителей.