«Анахайм» переиграл «Чикаго», Минтюков забросил одну шайбу

«Анахайм» на выезде переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Дакс» одержали третью победу подряд.

Российский защитник гостей Павел Минтюков забросил одну шайбу и сравнял счет в конце первого периода. Всего в этом сезоне у него 5 (3+2) очков.

«Анахайм» с 18 очками занимает 11-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет последним — 13 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Анахайм» — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Голы: Дикинсон — 3 (Бедард, Броди), 17:03 — 1:0. Минтюков — 3 (Лисон), 19:05 — 1:1. Дикинсон — 4 (Бедард, Терявяйнен), 23:54 — 2:1. Киллорн — 3 (Зеграс), 45:10 — 2:2. Карлссон — 6 (Киллорн, Зеграс), 49:38 — 2:3.

Вратари: Содерблум (58:11) — Гибсон.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 20 (10+5+5) — 24 (7+11+6).

Наши: Михеев (15.57/1/-1) — Минтюков (19.25/3/+2).

20 ноября. Чикаго. United Center.