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НХЛ

Сегодня, 07:18

«Чикаго» в овертайме обыграл «Айлендерс». Сорокин сделал 20 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports
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«Чикаго» на своем льду переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Для команды из Нью-Йорка это четвертое поражение подряд.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 20 из 24 бросков по своим воротам.

«Чикаго» с 30 очками занимает 15-е место в Западной конференции. «Айлендерс» идут на 11-й строчке в Восточной конференции — 49 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Айлендерс» — 4:3 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 1:0)

Голы: Нельсон — 19 (Фэшинг, Палмиери), 6:09 — 0:1. Катчук — 5 (Сэнфорд, Р. Джонсон), 38:07 — 1:1. Андерсон — 1 (Блэкуэлл, Дикинсон), 39:14 — 2:1. Дикинсон — 15 (Андерсон, Джонс), 45:10 — 3:1. Хорват — 18 (Барзал, Добсон), 46:37 — 3:2. Палмиери — 11 (Добсон, Романов), 52:50 — 3:3. Джонс — 1 (Катчук, Дикинсон), 60:21 — 4:3.

Вратари: Мразек — Сорокин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 24 (12+8+3+1) — 30 (8+10+12+0).

Наши: — - Романов (21.00/3/-1).

20 января. Чикаго. United Center. 18463 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Чикаго Блэкхокс
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