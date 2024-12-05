«Бостон» нанес «Чикаго» четвертое поражение подряд, Михеев набрал одно очко

«Чикаго» на своем льду проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Блэкхокс» потерпели четвертое поражение подряд.

У «Брюинз» Морган Гики и Бред Маршанн забросили по две шайбы. У хозяев отличились Алекс Власик и Джейсон Дикинсон.

Российский защитник «Блэкхокс» Илья Михеев отметился голевой передачей. Теперь у него 5 (2+3) очка в этом сезоне.

«Чикаго» идет последним в Западной конференции, набрав 18 очков в 26 играх. «Бостон» занимает 6-е место в Восточной конференции — 31 очко в 28 матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Бостон» — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Власик — 1 (Фолиньо, Мерфи), 1:23 — 1:0. Гики — 3 (Бразо, Истерли), 12:17 — 1:1. Маршан — 9 (Пастрняк, Лорей), 22:58 — 1:2. Маршан — 10 (Пастрняк, Истерли), 25:03 — 1:3. Дикинсон — 5 (Михеев, Мерфи), 38:23 — 2:3. Гики — 4 (Бразо, Лорей), 45:02 — 2:4.

Вратари: Мразек — Суэймен.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 22 (6+7+9) — 27 (7+9+11).

Наши: Михеев (14.55/0/+1) — Задоров (21.12/0/-1).

5 декабря. Чикаго. United Center. 19179 зрителей.