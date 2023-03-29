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Сегодня, 06:05

«Даллас» выиграл у «Чикаго». Дадонов сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Чикаго» на своем льду проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Блэкхокс» потерпели шестое поражение подряд.

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Даллас» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Сегин — 18 (Хаканпяя, Факса), 5:45 — 0:1. Миллер — 4 (бол., Дадонов, Доми), 18:59 — 0:2. Павелски — 22 (Хенли, Сутер), 31:24 — 0:3. Гленденинг — 3 (мен., Делландреа, Линделл), 47:04 — 0:4. Т. Джонсон — 9 (Дикинсон, Кайсер), 50:33 — 1:4.

Вратари: Стэлок (Мразек, 56:23) — Эттингер.

Штраф: 23 — 7.

Броски: 18 (4+6+8) — 33 (9+14+10).

Наши: Зайцев (15.41/1/0) — Дадонов (16.09/1/-1).

29 марта. Чикаго. United Center.

Евгений Дадонов
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Чикаго Блэкхокс
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