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Сегодня, 07:10

«Даллас» обыграл «Чикаго». Дадонов набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» на выезде обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Блэкхокс» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов отметился одной голевой передачей.

«Даллас» лидирует в Западной конференции с 79 очками. «Чикаго» — последний (47 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Даллас» — 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)

Голы: Хинтц — 27 (бол., Павелски, Хейсканен), 10:21 — 0:1. Гуттман — 3 (Т. Джонсон, Тинорди), 15:54 — 1:1. Хинтц — 28 (бол., Хейсканен, Робертсон), 17:05 — 1:2. С. Джонс — 7, 20:26 — 2:2. Бенн — 25 (Дадонов, Джонстон), 40:45 — 2:3. Линделл — 7 (п.в., Павелски), 58:35 — 2:4. Хинтц — 29 (п.в., Робертсон), 59:46 — 2:5.

Вратари: Мразек (57:56 — 58:35, 58:40 — 59:46) — Мюррей.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 21 (11+3+7) — 36 (16+11+9).

Наши: — - Дадонов (13.43/2/0).

3 марта. Чикаго. United Center. 17612 зрителей.

Евгений Дадонов
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Чикаго Блэкхокс
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