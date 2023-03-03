«Даллас» обыграл «Чикаго». Дадонов набрал одно очко

Сегодня, 07:10
«Даллас» на выезде обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Блэкхокс» потерпели третье поражение подряд.
Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов отметился одной голевой передачей.
«Даллас» лидирует в Западной конференции с 79 очками. «Чикаго» — последний (47 очков).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Даллас» — 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)
Голы: Хинтц — 27 (бол., Павелски, Хейсканен), 10:21 — 0:1. Гуттман — 3 (Т. Джонсон, Тинорди), 15:54 — 1:1. Хинтц — 28 (бол., Хейсканен, Робертсон), 17:05 — 1:2. С. Джонс — 7, 20:26 — 2:2. Бенн — 25 (Дадонов, Джонстон), 40:45 — 2:3. Линделл — 7 (п.в., Павелски), 58:35 — 2:4. Хинтц — 29 (п.в., Робертсон), 59:46 — 2:5.
Вратари: Мразек (57:56 — 58:35, 58:40 — 59:46) — Мюррей.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 21 (11+3+7) — 36 (16+11+9).
Наши: — - Дадонов (13.43/2/0).
3 марта. Чикаго. United Center. 17612 зрителей.