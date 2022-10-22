«Чикаго» обыграл «Детройт»

Сегодня, 06:18
«Чикаго» выиграл у «Детройта» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Блэкхокс» ожержали вторую победу подряд, «Ред Уинз» потерпели второе кряду поражение.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Детройт» — 4:3 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)
Голы: Сутер — 1 (Хагг, Линдстрем), 9:26 — 0:1. Ларкин — 2 (бол., Кубалик, Гронек), 10:33 — 0:2. Атанасиу — 1 (буллит), 25:41 — 1:2. Кубалик — 2 (Мяяття), 31:18 — 1:3. Курашев — 1 (Лафферти, Дж. Джонсон), 43:46 — 2:3. Мерфи — 1 (мен., Лафферти), 50:06 — 3:3. Доми — 2, 62:16 — 4:3.
Вратари: Мразек (Стэлок, 40:00, 62:16) — Неделькович (62:16).
Штраф: 14 — 10.
Броски: 29 (3+11+13+2) — 28 (6+12+9+1).
22 октября. Чикаго. United Center. 18753 зрителя.