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Сегодня, 06:37

«Чикаго» дома проиграл «Детройту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Чикгао» на своем льду проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

У «Ред Уингз» шайбы забросили Алекс Дебринкэт, Дилан Ларкин, Джо Велено и Эндрю Копп. Единственный гол «Блэкхокс» на счету Ника Фолиньо.

«Детройт» набрал 13 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Чикаго» располагается на 13-й строчке — 11 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Детройт» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Дебринкэт — 6 (Ларкин), 19:58 — 0:1. Фолиньо — 5 (Бертуцци, Мерфи), 28:42 — 1:1. Ларкин — 8 (Дебринкэт), 32:27 — 1:2. Велено — 1 (Зайдер, Расмуссен), 43:03 — 1:3. Копп — 5 (п.в., Раймонд), 57:47 — 1:4.

Вратари: Мразек (57:33 — 57:47) — Тэлбот.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 29 (10+9+10) — 25 (6+9+10).

Наши: Михеев (13.54/0/0) — Тарасенко (12.11/2/0).

7 ноября. Чикаго. United Center. 19984 зрителя.

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