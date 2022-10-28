«Эдмонтон» прервал победную серию «Чикаго»

Сегодня, 06:23
«Чикаго» проиграл «Эдмонтону» (5:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Ойлерз» одержали третью победу кряду и прервали четырехматчевую победную серию «Блэкхокс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Эдмонтон» — 5:6 (2:1, 2:2, 1:3)
Голы: Хаймэн — 4 (Макдэвид, Кейн), 10:29 — 0:1. Атанасиу — 2 (Доми), 13:20 — 1:1. Р. Джонсон — 1 (К. Джонс, Блэкуэлл), 15:38 — 2:1. Макдэвид — 6 (Бушар, Кулак), 20:18 — 2:2. Тэйвз — 4 (бол., Доми, Кейн), 21:33 — 3:2. Макдэвид — 7 (бол., Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 28:28 — 3:3. Доми — 4 (бол., Рэддиш, Кейн), 36:46 — 4:3. Нюджент-Хопкинс — 5 (бол., Драйзайтль, Бэрри), 40:24 — 4:4. Макдэвид — 8 (бол., Бушар, Нюджент-Хопкинс), 50:16 — 4:5. Кейн — 2 (Маккейб, К. Джонс), 56:49 — 5:5. Драйзайтль — 4 (Кейн, Ямамото), 59:22 — 5:6.
Вратари: Стэлок — Кэмпбелл.
Штраф: 18 — 22.
Броски: 36 (12+16+8) — 38 (14+12+12).
28 октября. Чикаго. United Center. 13685 зрителей.