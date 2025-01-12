«Эдмонтон» победил «Чикаго», Подколзин набрал два очка

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Чикаго» со счетом 4:3.

В составе «Ойлерз» 2 (1+1) очка набрал Василий Подколзин, еще по шайбе забросили Адам Хенрик, Кори Перри и Зак Хайман. У «Блэкхокс», которые в первом периоде вели со счетом 2:0, отличились Теуво Терявяйнен, Ник Фолиньо и Райан Донато.

После этого матча «Эдмонтон» с 55 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Чикаго» с 30 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Эдмонтон» — 3:4 (2:0, 1:3, 0:1)

Голы: Терявяйнен — 10 (Дикинсон, Фолиньо), 4:45 — 1:0. Фолиньо — 11 (Терявяйнен, Мартинес), 15:01 — 2:0. Подколзин — 5 (Арвидссон, Драйзайтль), 20:22 — 2:1. Донато — 13 (Аллан, Холл), 30:03 — 3:1. Хенрик — 6 (Эмберсон, Подколзин), 35:49 — 3:2. Перри — 7 (Капанен), 37:30 — 3:3. Хаймэн — 14 (бол., Драйзайтль, Бушар), 47:18 — 3:4.

Вратари: Содерблум (57:48) — Пикар.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 22 (8+7+7) — 34 (9+15+10).

Наши: Михеев (18.09/1/-2) — Подколзин (14.34/3/+2).

12 января. Чикаго. United Center.