Гол Проворова в овертайме принес «Филадельфии» победу над «Чикаго»

«Чикаго» на своем льду проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ. «Флайерз» одержали вторую победу подряд.

Победную шайбу в овертайме забросил российский защитник Иван Проворов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Филадельфия» — 4:5 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Конекны — 29 (Фрост), 0:26 — 0:1. Конекны — 30 (Фрост), 6:21 — 0:2. Хайра — 6 (Мерфи, Кайсер), 7:28 — 1:2. Бьорк — 2 (Атанасиу, Митчелл), 9:20 — 2:2. Типпетт — 27, 20:46 — 2:3. Кэйтс — 13 (бол., Конекны, Типпетт), 24:22 — 2:4. Тэйвз — 15 (бол., Атанасиу, С. Джонс), 27:40 — 3:4. Атанасиу — 20 (Т. Джонсон), 58:00 — 4:4. Проворов — 6 (Конекны, Санхейм), 63:09 — 4:5.

Вратари: Стэлок (57:19 — 58:00, 63:09) — Сандстрем (63:09).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 38 (15+9+12+2) — 36 (15+14+5+2).

Наши: Зайцев (13.01/0/0) — Проворов (27.08/1/0).

14 апреля. Чикаго. United Center. 20219 зрителей.