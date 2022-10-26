Бобровский сделал 18 сэйвов в проигранном матче «Флориды» против «Чикаго»

Сегодня, 06:11
«Чикаго» обыграл «Флориду» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Блэкхокс» одержали четвертую победу подряд.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 18 из 21 броска по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Флорида» — 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)
Голы: Рэддиш — 2 (бол., Т. Джонсон, Кейн), 2:57 — 1:0. Кейн — 1 (Атанасиу, Доми), 19:37 — 2:0. Курашев — 2 (Энтвистл, К. Джонс), 35:58 — 3:0. Луостаринен — 3 (Уайт, Лунделл), 51:32 — 3:1. Ткачак — 4 (Монтур, Верхэге), 52:47 — 3:2. Тэйвз — 3 (п.в., Дикинсон), 59:37 — 4:2.
Вратари: Стэлок — Бобровский (57:48 — 59:37).
Штраф: 14 — 6.
Броски: 22 (7+9+6) — 31 (7+9+15).
26 октября. Чикаго. United Center. 12 859 зрителей.