Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:11

Бобровский сделал 18 сэйвов в проигранном матче «Флориды» против «Чикаго»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Новости

«Чикаго» обыграл «Флориду» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Блэкхокс» одержали четвертую победу подряд.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 18 из 21 броска по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Флорида» — 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Голы: Рэддиш — 2 (бол., Т. Джонсон, Кейн), 2:57 — 1:0. Кейн — 1 (Атанасиу, Доми), 19:37 — 2:0. Курашев — 2 (Энтвистл, К. Джонс), 35:58 — 3:0. Луостаринен — 3 (Уайт, Лунделл), 51:32 — 3:1. Ткачак — 4 (Монтур, Верхэге), 52:47 — 3:2. Тэйвз — 3 (п.в., Дикинсон), 59:37 — 4:2.

Вратари: Стэлок — Бобровский (57:48 — 59:37).

Штраф: 14 — 6.

Броски: 22 (7+9+6) — 31 (7+9+15).

26 октября. Чикаго. United Center. 12 859 зрителей.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Чикаго Блэкхокс
1
0
Читайте также
Российскую чемпионку лишат золота Олимпиады. Почему ждали целых десять лет?
Грузины травят своего лучшего теннисиста. Его фото — на контрацептивах
В МИД РФ подтвердили опасения о сценарии с «грязной бомбой»
СМИ указали на грозящую лишить Киев поддержки Запада ошибку Зеленского
Замкомандира расчета РСЗО «Ураган» уничтожил от 100 целей в зоне СВО
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Ничушкин помог «Колорадо» обыграть «Рейнджерс»

Малкин отметился голом в проигранном матче «Питтсбурга» против «Калгари»