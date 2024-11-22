«Чикаго» обыграл «Флориду» в домашнем матче

«Чикаго» на своем льду переиграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

За «Блэкхокс» отличились Теуво Терявяйнен, Крэйг Смит и Ник Фолиньо.

Автором единственного гола «Пантерз» стал Сэм Райнхарт.

«Чикаго» с 15 очками занимает 15-е место в Западной конференции, «Флорида» набрала 25 очков и располагается на 6-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Флорида» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Терявяйнен — 5 (бол., Бертуцци, Власик), 2:46 — 1:0. Смит — 5 (Марун, Фолиньо), 30:07 — 2:0. Райнхарт — 15 (Экблад, Форслинг), 30:41 — 2:1. Фолиньо — 6 (п.в.), 59:00 — 3:1.

Вратари: Мразек — Найт (57:41 — 59:00).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 20 (7+7+6) — 32 (9+9+14).

Наши: Михеев (15.54/2/0) — Куликов (18.49/0/0).

22 ноября. Чикаго. United Center. 19107 зрителей.