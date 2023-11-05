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НХЛ

Сегодня, 05:35

«Чикаго» обыграл «Флориду», Зайцев и Бедард забили по голу

Сергей Разин
корреспондент
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«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 5:2.

В составе «Пантерз» отличились Оливер Экман-Ларссон и Мэттью Ткачак, у «Блэкхокс» шайбы забросили Ник Фолиньо, Никита Зайцев, Тейлор Холл, Коннор Бедард и Филипп Курашев.

После этого матча «Чикаго» с 8 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Флорида» с 11 очками — на 11-й строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Флорида» — 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)

Голы: Фолиньо — 2 (бол., Джонс, Перри), 6:25 — 1:0. Зайцев — 1 (Курашев, Райхель), 9:21 — 2:0. Холл — 1 (Дикинсон, Т. Джонсон), 12:39 — 3:0. Бедард — 5 (Курашев, Тинорди), 25:29 — 4:0. Экман-Ларссон — 2 (бол., Верхэге, Барков), 46:33 — 4:1. Ткачак — 2 (Верхэге, Махура), 52:29 — 4:2. Курашев — 2 (п.в., Донато), 59:50 — 5:2.

Вратари: Мразек — Столарз (57:14 — 59:50).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 24 (14+7+3) — 40 (6+19+15).

Наши: Зайцев (13.33/2/+3) — Куликов (20.23/2/-1).

5 ноября. Чикаго. United Center. 18666 зрителей.

НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Чикаго Блэкхокс
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