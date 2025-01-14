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Сегодня, 06:13

«Калгари» победил на выезде «Чикаго», Шарангович набрал два очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Чикаго» со счетом 5:2.

В составе «Флэймз» 3 (2+1) очка набрал Джейкоб Пеллетье, 2 (1+1) очка у Егора Шаранговича, еще по голу забили Мэтт Коронато и Джейк Бин. У «Блэкхокс» шайбы забросили Луис Кревьер и Коннор Бедард.

19-летний Бедард набрал 100 (34+66) очков в 112 матчах лиги. Он стал 24 игроком в возрасте до 20 лет, кому удалось набрать столько очков.

«Калгари» продлил победную серию до трех матчей и с 49 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Чикаго» с 30 очками — на последней строчке.

НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Чикаго Блэкхокс
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