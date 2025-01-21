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Сегодня, 07:12

«Каролина» в овертайме обыграла «Чикаго», у Орлова результативная передача

Сергей Разин
корреспондент
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«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победила «Чикаго» со счетом 4:3.

В составе «Харрикейнз» шайбы забросили Сет Джарвис, Йеспери Котканиеми, Джордан Стаал и Себастьян Ахо, Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. У «Блэкхокс» голы на счету Филиппа Курашева, Тайлера Бертуцци и Райана Донато.

После этого матча «Каролина» с 59 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Чикаго» с 34 очками — на 15-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Каролина» — 3:4 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 0:1)

Голы: Курашев — 4 (Донато, Кревье), 9:46 — 1:0. Бертуцци — 17 (Джонс), 16:55 — 2:0. Джарвис — 16 (мен., Ахо, Дж. Слэвин), 21:25 — 2:1. Котканиеми — 7 (Робинсон, Дж. Слэвин), 27:26 — 2:2. Донато — 14 (Холл, Курашев), 39:41 — 3:2. Стаал — 10 (Мартинук, Орлов), 53:37 — 3:3. Ахо — 14 (Нечас, Дж. Слэвин), 60:59 — 3:4.

Вратари: Мразек — Андерсен.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 25 (12+6+7+0) — 48 (15+13+19+1).

Наши: Михеев (16.04/2/0) — Орлов (17.40/2/+1), Свечников (16.29/3/-2).

21 января. Чикаго. United Center.

НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Чикаго Блэкхокс
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