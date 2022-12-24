«Чикаго» обыграл «Коламбус», у Марченко гол

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 5:2.

В составе «Блэкхокс» по 3 (1+2) очка набрали Патрик Кейн и Джонатан Тейвз. У «Блю Джэкетс» один гол забил Кирилл Марченко. На 24-й минуте при счете 0:4 вратарь «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов был заменен на Йоонаса Корписало. За это время 23-летний россиянин отразил 16 бросков из 20.

После этого матча «Чикаго» с 20 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Коламбус» с 22 очками — на последней строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Коламбус» — 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Голы: Кейн — 5 (Тэйвз), 13:29 — 1:0. Доми — 11 (Кейн, Т. Джонсон), 16:00 — 2:0. Атанасиу — 7 (Лафферти, Митчелл), 22:31 — 3:0. Рэддиш — 10 (Тэйвз, Курашев), 23:24 — 4:0. Марченко — 4 (бол., Бьорк, Рословик), 33:48 — 4:1. Бьорк — 3 (Нюквист, Рословик), 43:21 — 4:2. Тэйвз — 11 (бол., Кейн, Доми), 52:16 — 5:2.

Вратари: Стэлок — Тарасов (Корписало, 23:24, 44:26 — 44:40).

Штраф: 19 — 21.

Броски: 37 (14+9+14) — 29 (5+17+7).

Наши: — - Гавриков (20.49/0/0), Марченко (13.33/1/0).

24 декабря. Чикаго. United Center. 17108 зрителей.