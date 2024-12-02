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Сегодня, 01:39

«Коламбус» на выезде победил «Чикаго», Проворов, Марченко и Воронков забили по голу

Сергей Разин
корреспондент
1 декабря. «Коламбус» обыграл «Чикаго» (6:3).
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Чикаго» со счетом 6:3.

В составе «Блю Джэкетс» отличились Иван Проворов, Кент Джонсон, Шон Монахан, Данте Фаббро, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков, забросивший шайбу в пустые ворота. У «Блэкхокс» 2 (1+1) очка на счету Коннора Бедарда, еще по голу забили Крэйг Смит и Ник Фолиньо.

В начале второго периода Воронков подрался с защитником «Чикаго» Коннором Мерфи, заступившись за Марченко.

После этого матча «Коламбус» с 25 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Чикаго» с 18 очками — на последней строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Коламбус» — 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)

Голы: Бедард — 5 (бол., Донато, Власик), 2:59 — 1:0. Проворов — 2 (Монахэн, Северсон), 4:27 — 1:1. К. Джонсон — 6 (Северсон, Силлинджер), 11:23 — 1:2. Смит — 6 (бол., Холл, Мартинес), 23:00 — 2:2. Монахэн — 8 (Керали, Веренски), 24:50 — 2:3. Фаббро — 3 (Веренски, Силлинджер), 43:08 — 2:4. Фолиньо — 7 (бол., Терявяйнен, Бедард), 48:08 — 3:4. Марченко — 10, 50:52 — 3:5. Воронков — 6 (п.в., Северсон), 58:34 — 3:6.

Вратари: Мразек — Мерзликинс.

Штраф: 9 — 27.

Броски: 31 (11+10+10) — 36 (9+14+13).

Наши: Михеев (14.00/1/-1) — Воронков (11.59/3/+3), Марченко (18.17/3/+4), Проворов (24.55/3/+2).

1 декабря. Чикаго. United Center. 17393 зрителя

Иван Проворов
Кирилл Марченко
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Чикаго Блэкхокс
Дмитрий Воронков
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