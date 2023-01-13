Сегодня, 07:17
«Чикаго» обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Блэкхокс» одержали третьею победу подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Колорадо» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Лафферти — 5 (Блэкуэлл), 3:24 — 1:0. Родригес — 10 (Маккиннон), 11:40 — 1:1. Атанасиу — 9 (Филлипс, Мразек), 21:44 — 2:1. Макар — 11 (Рантанен, Маккиннон), 31:47 — 2:2. Рэддиш — 11 (Т. Джонсон, Тэйвз), 46:36 — 3:2.
Вратари: Мразек — Францоуз.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 30 (7+14+9) — 33 (11+9+13).
13 января. Чикаго. United Center. 16532 зрителя.