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Сегодня, 07:17

«Чикаго» обыграл «Колорадо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Чикаго» обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Блэкхокс» одержали третьею победу подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Колорадо» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Лафферти — 5 (Блэкуэлл), 3:24 — 1:0. Родригес — 10 (Маккиннон), 11:40 — 1:1. Атанасиу — 9 (Филлипс, Мразек), 21:44 — 2:1. Макар — 11 (Рантанен, Маккиннон), 31:47 — 2:2. Рэддиш — 11 (Т. Джонсон, Тэйвз), 46:36 — 3:2.

Вратари: Мразек — Францоуз.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 30 (7+14+9) — 33 (11+9+13).

13 января. Чикаго. United Center. 16532 зрителя.

Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Чикаго Блэкхокс
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