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Сегодня, 06:59

«Колорадо» проиграл «Чикаго», несмотря на дубль Ничушкина

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Чикаго» выиграл у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Блэкхокс» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

Обе шайбы «Эвеланш» на счету российского форварда Валерия Ничушкина. В составе победителей двумя голевыми передачами отметился Никита Зайцев.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Колорадо» — 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Донато — 5 (Зайцев, Бедард), 7:29 — 1:0. Ничушкин — 14 (бол., Друэн, Маккиннон), 9:22 — 1:1. Ничушкин — 15 (бол., Рантанен, Малински), 11:25 — 1:2. Райхель — 3 (Бедард, Донато), 12:56 — 2:2. Т. Джонсон — 7 (бол., Фолиньо, Зайцев), 48:19 — 3:2.

Вратари: Мразек — Георгиев (58:04 — 59:26, 59:37).

Штраф: 16 — 32.

Броски: 22 (8+11+3) — 37 (12+13+12).

Наши: Зайцев (17.17/1/+1) — Ничушкин (25.47/5/0).

20 декабря. Чикаго. United Center.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Валерий Ничушкин
Никита Зайцев
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Чикаго Блэкхокс
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