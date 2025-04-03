«Колорадо» на выезде переиграл «Чикаго», Ничушкин сделал две голевые передачи

«Колорадо» по буллитам переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

Российский нападающий «Блэкхокс» Илья Михеев забросил одну шайбу. Теперь у 30-летнего россиянина 32 (18+14) очка в 73 играх.

Российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился двумя голевыми передачами. У него теперь 32 (19+13) очка в 38 играх сезона.

«Колорадо» набрал 96 очков в 76 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке — 52 очка в 75 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Колорадо» — 2:3 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Михеев — 18 (мен., Назар, Мерфи), 14:39 — 1:0. Мерфи — 2 (Бедард, дель Мастро), 28:17 — 2:0. Макар — 29 (Маккиннон, Ничушкин), 49:17 — 2:1. Нечас — 27 (Нельсон, Макар), 59:49 — 2:2.

Победный буллит: Лехконен.

Вратари: Найт — Уэджвуд.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 24 (7+8+7+2) — 31 (8+8+13+2).

Наши: Михеев (17.14/4/0) — Ничушкин (23.27/4/+1).

3 апреля. Чикаго. United Center.