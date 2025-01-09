«Чикаго» выиграл у «Колорадо», Михеев забил гол

Сегодня, 06:05
«Чикаго» обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
Российский нападающий «Блэкхокс» Илья Михеев отметился заброшенной шайбой. Всего в этом сезоне он набрал 13 (8+5) очков.
«Чикаго» набрал 30 очков в 41 матчей и занимает последнее место в Западной конференции. «Колорадо» идет на 7-й строчке — 51 очко в 42 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Колорадо» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Пярссинен — 3, 6:14 — 0:1. Михеев — 8 (Бедард), 16:48 — 1:1. Назар — 1 (Дач, Терявяйнен), 30:17 — 2:1. Бедард — 11 (Бертуцци, Джонс), 51:54 — 3:1.
Вратари: Мразек — Майнер (56:33 — 59:53).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 20 (8+7+5) — 37 (14+12+11).
Наши: Михеев (17.31/2/+2) — -.
9 января. Чикаго. United Center. 17667 зрителей.