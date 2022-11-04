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Сегодня, 06:16

«Чикаго» прервал неудачную серию, выиграв у «Лос-Анджелеса»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Чикаго» обыграл «Лос-Анджелес» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Блэкхокс» прервали свою неудачную серию из четырех поражений. «Кингз» проиграли вторую встречу подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Лос-Анджелес» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Дикинсон — 4 (К. Джонс, Рус), 32:54 — 1:0. Лизотт — 3 (Калиев, Уокер), 36:24 — 1:1. Тэйвз — 7 (Маккейб, Атанасиу), 61:31 — 2:1.

Вратари: Содерблум — Куик.

Штраф: 9 — 7.

Броски: 19 (5+8+5+1) — 33 (9+12+11+1).

4 ноября. Чикаго. United Center. 16658 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Чикаго Блэкхокс
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