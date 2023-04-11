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НХЛ

Сегодня, 06:45

«Миннесота» без Капризова обыграла «Чикаго»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Миннесота» на выезде обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Голами в составе «Уайлд» отметились Мэтт Болди, Маркус Юханссон, оформивший дубль, и Густав Нюквист. На счету Болди и Юханссона также по одной результативной передачи. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов не принимал участие в этой игре.

За «Блэкхокс» забили Джоуи Андерсон и Андерс Бьорк. Российский защитник команды Никита Зайцев провел на льду 16 минут 44 секунды и не отметился результативными действиями.

«Миннесота» занимает пятое место на «Западе», набрав 102 очка в 80 матчах. «Чикаго» находится на 16-й строчке (56).

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«Чикаго» — «Миннесота» — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Голы: Болди — 31 (Юханссон, Эддисон), 12:32 — 0:1. Андерсон — 6 (Катчук), 18:11 — 1:1. Бьорк — 1 (Робинсон, Атанасиу), 22:23 — 2:1. Юханссон — 18 (мен.), 54:00 — 2:2. Юханссон — 19 (Болди), 56:47 — 2:3. Нюквист — 11 (п.в., Хартман), 58:59 — 2:4.

Вратари: Стэлок — Густавссон.

Штраф: 9 — 21.

Броски: 42 (11+22+9) — 22 (8+5+9).

Наши: Зайцев (16.44/3/0) — -.

11 апреля. Чикаго. United Center. 15268 зрителей.

Андерс Бьорк
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Чикаго Блэкхокс
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