«Миннесота» победила «Чикаго», у Капризова результативный пас

Сегодня, 05:46
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Чикаго» со счетом 4:2.
В составе «Уайлд» отличились Джаред Сперджен, Фредерик Годро, Джоэль Эрикссон и Маркус Фолиньо, Кирилл Капризов отметился результативной передачей. У «Блэкхокс» шайбы забросили Сет Джонс и Фрэнк Назар.
В текущем сезоне Капризов провел 37 матчей, в которых набрал 52 (23+29) очка.
После этого матча «Миннесота» с 62 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Чикаго» с 35 очками — на 15-й строчке.