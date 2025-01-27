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Сегодня, 05:46

«Миннесота» победила «Чикаго», у Капризова результативный пас

Сергей Разин
корреспондент
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«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Чикаго» со счетом 4:2.

В составе «Уайлд» отличились Джаред Сперджен, Фредерик Годро, Джоэль Эрикссон и Маркус Фолиньо, Кирилл Капризов отметился результативной передачей. У «Блэкхокс» шайбы забросили Сет Джонс и Фрэнк Назар.

В текущем сезоне Капризов провел 37 матчей, в которых набрал 52 (23+29) очка.

После этого матча «Миннесота» с 62 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Чикаго» с 35 очками — на 15-й строчке.

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НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Чикаго Блэкхокс
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