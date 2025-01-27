«Миннесота» победила «Чикаго», у Капризова результативный пас

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Чикаго» со счетом 4:2.

В составе «Уайлд» отличились Джаред Сперджен, Фредерик Годро, Джоэль Эрикссон и Маркус Фолиньо, Кирилл Капризов отметился результативной передачей. У «Блэкхокс» шайбы забросили Сет Джонс и Фрэнк Назар.

В текущем сезоне Капризов провел 37 матчей, в которых набрал 52 (23+29) очка.

После этого матча «Миннесота» с 62 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Чикаго» с 35 очками — на 15-й строчке.