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НХЛ

Сегодня, 00:35

«Чикаго» проиграл шестой матч подряд, уступив «Монреалю» по буллитам

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Монреаль» по буллитам обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:3.

Голами в составе «Канадиенс» отметились Джоэль Эдмундсон и Ник Сузуки. Победный буллит на счету Кирби Дака. За «Блэкхоукс» забили Калеб Джонс и Тэйлор Рэддиш.

Российский нападающий «Монреаля» Евгений Дадонов не отметился в этой игре результативными действиями. Он провел на льду 13 минут 6 секунд.

«Чикаго» проиграл шестой матч подряд и занимает 15-е место на Западе с 16 очками в 20 играх.

«Монреаль» находится на 10-й строчке Востока, набрав 23 очка в 21 матче.

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НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Монреаль» — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Эдмундсон — 1 (Монахэн), 3:21 — 0:1. К. Джонс — 1 (Дикинсон, Хайра), 25:53 — 1:1. Сузуки — 12 (бол., Мэтисон, Монахэн), 27:22 — 1:2. Рэддиш — 5 (бол., Кейн), 56:06 — 2:2.

Победный буллит: Дак.

Вратари: Содерблум — Монтембо.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 32 (8+15+8+1) — 23 (8+9+5+1).

Наши: — - Дадонов (13.06/1/-1).

25 ноября. Чикаго. United Center. 16159 зрителей

НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Чикаго Блэкхокс
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