«Чикаго» дома проиграл «Монреалю»

«Чикаго» на своем льду проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

Хоккеисты «Канадиенс» Ник Сузуки, Юрай Слафковски и Дэвид Савар сделали по одной голевой передачи и забросили по одной шайбе.

«Чикаго» с 21 очком идет на предпоследнем месте в Западной конференции. «Монреаль» занимает 11-е место в Восточной конференции — 35 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Монреаль» — 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

Голы: Донато — 6 (Бедард, Филлипс), 16:56 — 1:0. Дикинсон — 10 (Блэкуэлл, Кревье), 23:43 — 2:0. Стивенс — 1 (Мэтисон, Савар), 24:20 — 2:1. Андерсон — 5 (Монахэн, Эванс), 35:02 — 2:2. Слафковски — 4 (Сузуки, Юленен), 37:33 — 2:3. Сузуки — 10 (Кофилд, Слафковски), 53:11 — 2:4. Савар — 3 (п.в.), 58:04 — 2:5.

Вратари: Мразек (56:31 — 58:04) — Примо.

Штраф: 11 — 7.

Броски: 21 (9+6+6) — 28 (7+11+10).

Наши: Зайцев (19.55/1/0) — -.

23 декабря. Чикаго. United Center. 20340 зрителей.