Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:44

«Чикаго» одержал победу над «Монреалем»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Чикаго» переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Монреаль» — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Бертуцци — 13 (бол., Терявяйнен, Бедард), 3:21 — 1:0. Кофилд — 20 (Мэтисон, Сузуки), 18:24 — 1:1. Фолиньо — 9 (Кайсер, Дикинсон), 27:05 — 2:1. Марун — 2 (Донато, Смит), 43:01 — 3:1. Хейнеман — 10 (бол., Мэтисон, Дак), 49:45 — 3:2. Фолиньо — 10 (Холл, Власик), 55:51 — 4:2.

Вратари: Содерблум — Монтембо.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 26 (11+8+7) — 40 (11+19+10).

Наши: Михеев (17.17/0/0) — -.

4 января. Чикаго. United Center. 19620 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Чикаго Блэкхокс
Читайте также
В Польше начали расследование против экс-министра обороны по делу об измене
У легенды прыжков с шестом из Австралии — русская жена. Как так получилось?
Стало известно о показаниях свидетелей по делу замначальника инспекции РЖД
«Спартак» объявил о назначении Франсиса Кахигао спортивным директором клуба
АР сообщило об эвакуации тысяч людей в Эфиопии из-за опасной активности вулкана
Пять звезд футбола, которые сломали свои карьеры из-за алкоголизма
Сегодня
Вчера
Неделя