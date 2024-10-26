«Чикаго» проиграл «Нэшвиллу» и продлил серию поражений

«Нэшвилл» на выезде выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Блэкхокс» потерпели третье поражение подряд.

«Чикаго» с 5 очками занимает 14-е место в Западной конференции, а «Нэшвилл» идет на 15-й строчк (4 очка).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Нэшвилл» — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Смит — 3 (Райхель, Аллан), 2:55 — 1:0. Бедард — 2 (Власик, Мерфи), 25:14 — 2:0. Форсберг — 3 (Нюквист, Каррье), 33:41 — 2:1. Нюквист — 2 (мен., Каррье, Смит), 36:59 — 2:2. Шей — 2 (бол., Новак, Евангелиста), 53:07 — 2:3.

Вратари: Мразек — Сарос.

Штраф: 15 — 15.

Броски: 29 (13+8+8) — 34 (10+14+10).

Наши: Михеев (16.19/4/0) — -.

26 октября. Чикаго. United Center. 17787 зрителей.