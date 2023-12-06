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НХЛ

Сегодня, 07:08

«Нэшвилл» по буллитам переиграл «Чикаго»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нэшвилл» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. Победный буллит на счету Райана О`Райлли.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Нэшвилл» — 3:4 Б (1:0, 2:3, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Фолиньо — 3 (Джонс), 5:57 — 1:0. Евангелиста — 4 (Бэрри, Пярссинен), 22:11 — 1:1. Янковски — 1 (Сиссонс, Фаббро), 22:37 — 1:2. Дикинсон — 8 (Фолиньо, Власик), 23:09 — 2:2. Фолиньо — 4 (Андерсон, Джонс), 25:21 — 3:2. О`Райлли — 12 (бол., Форсберг, Йоси), 32:59 — 3:3.

Победный буллит: О`Райлли.

Вратари: Содерблум — Сарос.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 28 (6+11+9+2) — 30 (10+14+5+1).

Наши: Зайцев (13.10/0/-1) — Тренин (20.12/0/-1).

6 декабря. Чикаго. United Center.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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