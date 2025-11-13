Видео
13 ноября, 08:20

«Нью-Джерси» в овертайме победил «Чикаго», у Грицюка результативная передача

Алина Савинова

«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Голы «Блэкхокс» забили Коннор Бедард, Лэндон Слаггерт и Сэм Лафферти. У «Дэвилз» отличились Доусон Мерсер и Шимон Немец, забросивший две шайбы в основное время и одну — в овертайме.

Российский форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк отметился результативной передачей в этой игре. 24-летний хоккеист набрал 8-е (3+5) очко в 17 матчах нынешнего сезона НХЛ.

«Нью-Джерси» с 25 очками продолжает лидировать на «Востоке». «Чикаго» набрал 20 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат
13 ноября, 05:30. United Center (Чикаго)
Чикаго
Нью-Джерси

1

  Jean4

    Шимон Немец жжёт! :thumbsup:

    13.11.2025

    Хоккей
    НХЛ
    ХК Нью-Джерси Дэвилз
    ХК Чикаго Блэкхокс
