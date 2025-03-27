«Чикаго» проиграл «Нью-Джерси», Михеев забил один гол

«Чикаго» на своем льду потерпел поражение от «Нью-Лжерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5. «Дэвилз» прерваил свою серию из трех поражений.

Российский нападающий «Блэкхокс» Илья Михеев забросил одну шайбу. Теперь у него 29 (17+12) очков в 70 играх этого сезона.

«Нью-Джерси» набрал 83 очка в 73 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 51 очко в 72 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Нью-Джерси» — 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

Голы: Бастиан — 4 (Л. Хьюз, Татар), 6:23 — 0:1. Майер — 23 (бол., Мерсер, Л. Хьюз), 6:50 — 0:2. Бертуцци — 20 (бол., Донато, Левшунов), 9:06 — 1:2. Палат — 14 (мен., Братт), 23:14 — 1:3. Михеев — 17 (Терявяйнен, Фолиньо), 25:26 — 2:3. Мерсер — 16 (бол., Л. Хьюз, Братт), 31:01 — 2:4. Назар — 7 (Левшунов, Бедард), 57:10 — 3:4. Ноесен — 20 (п.в., Хишир), 59:47 — 3:5.

Вратари: Найт (55:52 — 57:10, 58:10 — 59:47) — Маркстрем.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 24 (5+6+13) — 20 (7+7+6).

Наши: Михеев (17.44/4/+1) — -.

27 марта. Чикаго. United Center.