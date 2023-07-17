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НХЛ

Сегодня, 17:29

«Чикаго» объявил о подписании контракта с первым номером драфта НХЛ-2023 Бедардом

Виктория Кравченко
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«Чикаго» официально объявил о подписании контракта с форвардом Коннором Бедардом.

С первым номером драфта НХЛ-2023 подписан трехлетний контракт, рассчитанный до конца сезона-2025/26.

«Мы рады видеть, как он растет и играет большую роль в продвижении нашей команды вперед на многие годы вперед», — сказал генеральный директор клуба Кайл Дэвидсон.

В прошлом сезоне 18-летний канадец набрал 143 (71+72) очка в 57 матчах Западной хоккейной лиги (WHL) в составе команды «Реджайна Пэтс», став лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

НХЛ
ХК Чикаго Блэкхокс
Коннор Бедард
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