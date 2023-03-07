«Чикаго» разгромил «Оттаву», забросив пять безответных шайб

Сегодня, 07:48
«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 5:0.
Дубль оформил Сет Джонс, еще по голу забили Филипп Курашев, Джейсон Дикинсон и Лукас Райхель.
После этого матча «Чикаго» с 49 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Оттава» с 68 очками — на 10-й строчке «Востока».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Оттава» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Голы: Курашев — 9 (Тинорди), 16:22 — 1:0. С. Джонс — 9 (Бьорк, Дикинсон), 22:00 — 2:0. С. Джонс — 10 (Бьорк, Атанасиу), 25:29 — 3:0. Дикинсон — 9 (Бьорк, Энтвистл), 30:31 — 4:0. Райхель — 2 (Атанасиу), 43:18 — 5:0.
Вратари: Стэлок — Сегорд.
Штраф: 15 — 47.
Броски: 21 (3+11+7) — 35 (12+15+8).
Наши: Зайцев (17.57/0/0) — Зуб (21.10/0/-2).
7 марта. Чикаго. United Center.