Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:04

«Чикаго» победил «Вашингтон», Михеев набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Ник Фолиньо и Илья Михеев.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

«Чикаго» выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Российский нападающий «Блэкхокс» Илья Михеев забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Его признали первой звездой встречи. Всего в этом сезоне у 30-летнего россиянина 9 (4+5) очков в 30 играх.

«Чикаго» с 24 очками в 32 матчах идет на 15-м месте в Западной конференции. «Вашингтон» — второй в Восточной конференции (44 очка в 31 игре).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Вашингтон» — 3:2 (0:2, 0:0, 3:0)

Голы: Дюбуа — 5, 4:16 — 0:1. Манджапане — 7 (Эллер, Врана), 13:18 — 0:2. Михеев — 4 (мен., Терявяйнен), 40:51 — 1:2. Броди — 2 (Михеев, Терявяйнен), 54:07 — 2:2. Донато — 11 (Мерфи, Терявяйнен), 57:42 — 3:2.

Вратари: Содерблум — Томпсон (59:14).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 23 (9+9+5) — 21 (5+6+10).

Наши: Михеев (13.55/2/+2) — Мирошниченко (10.44/1/+1).

18 декабря. Чикаго. United Center. 18511 зрителей.

18
Илья Михеев
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Чикаго Блэкхокс
Читайте также
Иван Букин: биография трехкратного чемпиона России и партнера Александры Степановой
Фальков рассказал о главных задачах Минобрнауки на 2025 год
Почему Винисиуса назвали лучшим игроком мира и причем тут российские клубы
Биография Владислава Дикиджи: карьера и жизнь российского фигуриста
Врачей освободили от уголовной ответственности по ст. 238 УК России
Стало известно о завершении расследования дела об убийстве сотрудника МАДИ
Сегодня
Вчера
Неделя