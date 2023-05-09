«Чикаго» получил выбор первого пика драфта НХЛ

Сегодня, 03:28
В США прошла драфт-лотерея НХЛ, в которой приняли участие 16 команд, не попавших в плей-офф.
Первый пик драфта достался «Чикаго», второй — «Анахайму», третий — «Коламбусу». У «Аризоны» шестой пик, а также 12-й, который перешел к ней в результате обмена с «Оттавой».
Отметим, первым номером на драфте среди североамериканских хоккеистов является канадский центрофорвард Коннор Бедард. Россиянин Матвей Мичков — второй в рейтинге среди европейцев.
Начиная с прошлого сезона, команда может подняться только на 10 позиций. Тем самым только первые 11 команд могли получить право на первый выбор по итогам драфт-лотереи.
Драфт НХЛ-2023 пройдет с 28 по 29 июня в Нэшвилле, США.
Результаты драфт-лотереи:
1. «Чикаго»
2. «Анахайм»
3. «Коламбус»
4. «Сан-Хосе»
5. «Монреаль»
6. «Аризона»
7. «Филадельфия»
8. «Вашингтон»
9. «Детройт»
10. «Сент-Луис»
11. «Ванкувер»
12. «Оттава» (пик отправляется «Аризоне»)
13. «Баффало»
14. «Питтсбург»
15. «Нэшвилл»
16. «Калгари»