КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:28

«Чикаго» получил выбор первого пика драфта НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

В США прошла драфт-лотерея НХЛ, в которой приняли участие 16 команд, не попавших в плей-офф.

Первый пик драфта достался «Чикаго», второй — «Анахайму», третий — «Коламбусу». У «Аризоны» шестой пик, а также 12-й, который перешел к ней в результате обмена с «Оттавой».

Отметим, первым номером на драфте среди североамериканских хоккеистов является канадский центрофорвард Коннор Бедард. Россиянин Матвей Мичков — второй в рейтинге среди европейцев.

Начиная с прошлого сезона, команда может подняться только на 10 позиций. Тем самым только первые 11 команд могли получить право на первый выбор по итогам драфт-лотереи.

Драфт НХЛ-2023 пройдет с 28 по 29 июня в Нэшвилле, США.

Результаты драфт-лотереи:

1. «Чикаго»

2. «Анахайм»

3. «Коламбус»

4. «Сан-Хосе»

5. «Монреаль»

6. «Аризона»

7. «Филадельфия»

8. «Вашингтон»

9. «Детройт»

10. «Сент-Луис»

11. «Ванкувер»

12. «Оттава» (пик отправляется «Аризоне»)

13. «Баффало»

14. «Питтсбург»

15. «Нэшвилл»

16. «Калгари»

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Чикаго Блэкхокс
1
Обсудить
Читайте также
Девушки у корта надели штаны вместо юбок. Скандалы на теннисе в Мадриде
«Самое неспортивное тело на свете». Русская американка приостановила карьеру из-за выгорания
Парад 9 Мая – 2023 в Москве: во сколько начало
Небензя назвал возмутительным решение Зеленского отменить празднование Дня Победы
В минобороны Польши заявили о передаче Украине 10 истребителей МиГ-29
Актер Сергей Дрейден умер на 82-м году жизни
Популярное видео
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Торонто» Киф заявил, что российский вратарь клуба Самсонов чувствует себя лучше