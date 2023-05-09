«Чикаго» получил выбор первого пика драфта НХЛ

В США прошла драфт-лотерея НХЛ, в которой приняли участие 16 команд, не попавших в плей-офф.

Первый пик драфта достался «Чикаго», второй — «Анахайму», третий — «Коламбусу». У «Аризоны» шестой пик, а также 12-й, который перешел к ней в результате обмена с «Оттавой».

Отметим, первым номером на драфте среди североамериканских хоккеистов является канадский центрофорвард Коннор Бедард. Россиянин Матвей Мичков — второй в рейтинге среди европейцев.

Начиная с прошлого сезона, команда может подняться только на 10 позиций. Тем самым только первые 11 команд могли получить право на первый выбор по итогам драфт-лотереи.

Драфт НХЛ-2023 пройдет с 28 по 29 июня в Нэшвилле, США.

Результаты драфт-лотереи:

1. «Чикаго»

2. «Анахайм»

3. «Коламбус»

4. «Сан-Хосе»

5. «Монреаль»

6. «Аризона»

7. «Филадельфия»

8. «Вашингтон»

9. «Детройт»

10. «Сент-Луис»

11. «Ванкувер»

12. «Оттава» (пик отправляется «Аризоне»)

13. «Баффало»

14. «Питтсбург»

15. «Нэшвилл»

16. «Калгари»