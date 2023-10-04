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Сегодня, 09:00

«Чикаго»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

«Чикаго» стартует в сезоне НХЛ 11 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Тейлор Рэддиш.
Фото Nick Wosika, USA Today Sports
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Основная информация о клубе «Чикаго Блэкхокс» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Чикаго Блэкхокс»
Город: Чикаго, штат Иллинойс (США)
Год основания: 1926
Главный тренер: Люк Ричардсон
Домашняя арена (вместимость): Юнайтед-центр (19 717)
Конференция: Западная
Дивизион: Центральный

«Чикаго»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

«Чикаго» выступает в НХЛ с сезона 1926 / 1927. За это время клуб завоевал шесть Кубков Стэнли.

В регулярном чемпионате 2022 / 2023 «Ястребы» с 59 очками заняли 8-е место в Центральном дивизионе и стали 15-ми в Западной конференции.

«Чикаго»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Чикаго» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в среду, 11 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ выездной игрой против «Питтсбурга» на PPG Paints Arena в Питтсбурге. Начало — в 3.00 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Блэкхокс» встретятся с «Лос-Анджелесом» в среду, 19 апреля (начало — 5.30 мск).

«Чикаго»: календарь матчей в октябре 2023

11 октября. 3.00. «Питтсбург» — «Чикаго»

12 октября. 2.30. «Бостон» — «Чикаго»

15 октября. 2.00. «Монреаль» — «Чикаго»

17 октября. 2.00. «Торонто» — «Чикаго»

20 октября. 5.30. «Колорадо» — «Чикаго»

22 октября. 3.00. «Чикаго» — «Вегас»

25 октября. 3.30. «Чикаго» — «Бостон»

28 октября. 1.00. «Вегас» — «Чикаго»

31 октября. 5.00. «Аризона» — «Чикаго»

Календарь матчей «Чикаго» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Чикаго»

Люк Ричардсон (54 года) начал тренерскую карьеру в 2009 году. Работал в клубах НХЛ «Оттава», «Айлендерс», «Монреаль». В 2022-м канадский специалист возглавил «Чикаго».

Российские хоккеисты «Чикаго»

  • Никита Зайцев (защитник)

«Чикаго»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»

Хоккей
НХЛ
ХК Чикаго Блэкхокс
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