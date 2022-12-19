«Рейнджерс» разгромили «Чикаго». Панарин набрал 3 очка

«Чикаго» на своем льду проиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:7. Для команды из Нью-Йорка это седьмаая победа подряд.

Российский нападающий Артемий Панарин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Его признали первой звездой встречи.

Форвард Виталий Кравцов забросил одну шайбу. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Рейнджерс» — 1:7 (0:3, 1:2, 0:2)

Голы: Хытил — 8 (Лафренье, Фокс), 13:04 — 0:1. Панарин — 8 (Фокс, Трочек), 16:55 — 0:2. Какко — 7 (Хытил, Лафренье), 19:03 — 0:3. Курашев — 4, 21:33 — 1:3. Труба — 2 (Зибанежад, Панарин), 30:28 — 1:4. Трочек — 11 (бол., Фокс, Зибанежад), 39:44 — 1:5. Кравцов — 2 (Панарин, Линдгрен), 48:56 — 1:6. Шнайдер — 5 (Какко), 53:37 — 1:7.

Вратари: Содерблум — Шестеркин.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 30 (10+9+11) — 26 (8+11+7).

Наши: — - Кравцов (12.15/1/+1), Панарин (17.42/4/+3).

19 декабря. Чикаго. United Center. 17365 зрителей.