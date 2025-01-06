«Рейнджерс» на выезде победили «Чикаго», у Панарина результативная передача

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграли «Чикаго» со счетом 6:2.

В составе гостей дубль оформил Филип Хитил, еще по шайбе забросили Джонни Бродзински, Уильям Борген, Рейли Смит и Винсент Трошек, Артемий Панарин отметился результативной передачей. У «Блэкхокс» шайбы забросили Тайлер Бертуцци и Вайятт Кайзер.

В текущем сезоне Панарин провел 37 матчей, в которых набрал 40 (16+24) очков.

После этого матча «Рейнджерс» с 37 очками занимают 14-е место в Восточной конференции, «Чикаго» с 28 очками — на последней строчке «Запада».