«Чикаго» и «Рейнджерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в воскресенье, 5 января. Матч в Чикаго (США) на льду «Юнайтед-центра» начнется в 23.00 по московскому времени.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Следить за североамериканской лигой в прямом эфире можно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Чикаго» — «Рейнджерс» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

«Чикаго» в регулярном чемпионате-2024/25 набрал 28 очков в 39 матчах, в предыдущей игре сезона «Блэкхоукс» победили «Монреаль» (4:2) и прервали пятиматчевую серию поражений. У «Рейнджерс» — 38 игр и 35 очков, в субботу «синерубашечники» уступили «Вашингтону» (4:7).