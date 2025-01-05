Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 21:45

«Чикаго» — «Рейнджерс»: смотреть матч НХЛ в прямом эфире

«Чикаго» и «Рейнджерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 5 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

«Чикаго» и «Рейнджерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в воскресенье, 5 января. Матч в Чикаго (США) на льду «Юнайтед-центра» начнется в 23.00 по московскому времени.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Следить за североамериканской лигой в прямом эфире можно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Чикаго» — «Рейнджерс» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

«Чикаго» в регулярном чемпионате-2024/25 набрал 28 очков в 39 матчах, в предыдущей игре сезона «Блэкхоукс» победили «Монреаль» (4:2) и прервали пятиматчевую серию поражений. У «Рейнджерс» — 38 игр и 35 очков, в субботу «синерубашечники» уступили «Вашингтону» (4:7).

ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Чикаго Блэкхокс
Читайте также
В Минздраве назвали группы риска тяжелого течения метапневмовируса
«Это не он сдал, а его «сдали». Тарпищев назвал футболиста «Спартака», с которым ошибся Абаскаль
«МЮ» очнулся и навязал плотный бой «Ливерпулю». Веселые 2:2 на «Энфилде»
«Атмосфера похожа на Кубок мира». В Рязани провели уникальную лыжно-биатлонную эстафету
Во Владимирской области возбудят дело из-за жестокого обращения с гимнастками
Опубликовано видео уничтожения техники ВСУ у хутора Бердин в Курской области
Сегодня
Вчера
Неделя