«Чикаго» по буллитам обыграл «Сан-Хосе»

«Чикаго» выиграл у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б. Форвард Борис Катчук стал автором победного буллита.

В основное время заброшенными шайбами отметились Райан Карпентер и Коул Гаттман.

«Блэкхокс» прервали неудачную серию из трех поражений и занимают 15-е место в Западной конференции (28 очков). «Шаркс» идут на последней строчке — 24 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Сан-Хосе» — 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Гуттман — 4 (бол., Донато, Корчински), 10:41 — 1:0. Карпентер — 2 (Бэйли, Хоффман), 45:13 — 1:1.

Победный буллит: Катчук.

Вратари: Мразек — Блэквуд.

Штраф: 16 — 20.

Броски: 25 (5+9+8+3) — 38 (9+15+12+2).

Наши: Зайцев (8.46/0/0) — Барабанов (21.25/2/0), Охотюк (17.12/3/0).

17 января. Чикаго. United Center.