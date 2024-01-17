«Чикаго» по буллитам обыграл «Сан-Хосе»

Сегодня, 07:28
«Чикаго» выиграл у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б. Форвард Борис Катчук стал автором победного буллита.
В основное время заброшенными шайбами отметились Райан Карпентер и Коул Гаттман.
«Блэкхокс» прервали неудачную серию из трех поражений и занимают 15-е место в Западной конференции (28 очков). «Шаркс» идут на последней строчке — 24 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Сан-Хосе» — 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Гуттман — 4 (бол., Донато, Корчински), 10:41 — 1:0. Карпентер — 2 (Бэйли, Хоффман), 45:13 — 1:1.
Победный буллит: Катчук.
Вратари: Мразек — Блэквуд.
Штраф: 16 — 20.
Броски: 25 (5+9+8+3) — 38 (9+15+12+2).
Наши: Зайцев (8.46/0/0) — Барабанов (21.25/2/0), Охотюк (17.12/3/0).
17 января. Чикаго. United Center.