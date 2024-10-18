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Сегодня, 06:19

«Чикаго» выиграл у «Сан-Хосе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Чикаго» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Шаркс» потерпели четвертое поражение в четырех играх на старте сезона.

Канадский форвард «Блэкхокс» Коннор Бедард отметился двумя голевыми передачами.

«Чикаго» с 5 очками занимает 9-е место в Западной конференции. «Сан-Хосе» идет на 14-й строчке — 2 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Сан-Хосе» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Холл — 1 (Броди), 4:20 — 1:0. Бертуцци — 1 (бол., Терявяйнен, Бедард), 19:11 — 2:0. Фолиньо — 3 (бол., Терявяйнен, Бедард), 20:43 — 3:0. Тоффоли — 3 (Эклунд, Гранлунд), 38:17 — 3:1. Дикинсон — 1 (Андерсон), 42:19 — 4:1. Зеттерлунд — 2 (Гранлунд, Эклунд), 42:52 — 4:2.

Вратари: Мразек — Ванечек.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 27 (10+13+4) — 22 (4+7+11).

Наши: Михеев (15.01/3/+1) — Костин (11.15/0/-1).

18 октября. Чикаго. United Center. 19056 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Чикаго Блэкхокс
Коннор Бедард

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