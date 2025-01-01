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«Чикаго» — «Сент-Луис»: онлайн-трансляция матча Зимней классики НХЛ

«Чикаго» и «Сент-Луис» сыграют в Зимней классике НХЛ 1 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Чикаго» и «Сент-Луис» сыграют в Зимней классике НХЛ в ночь на среду, 1 января 2025 года. Начало матча на бейсбольном стадионе «Ригли-филд» в Чикаго (США) — в 1.00 по московскому времени.

В России официальных трансляций игр североамериканского хоккея нет. В прямом эфире смотреть матчи можно в тематических группах в социальной сети «ВКонтакте» (например, в этой группе).

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Чикаго» — «Сент-Луис» можно в нашем матч-центре.

Зимняя классика НХЛ — матч регулярного чемпионата на открытом воздухе. Первая подобная встреча прошла 28 сентября 1991 года между «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Домашний стадион бейсбольного клуба «Чикаго Кабс» вмещает 41 649 зрителей.

НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Чикаго Блэкхокс
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