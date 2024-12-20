«Чикаго» дома обыграл «Сиэтл», Михеев оформил дубль

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Сиэтл» со счетом 3:1.

В составе «Блэкхокс» дубль оформил Илья Михеев, еще один гол забил Нолан Аллан. У гостей шайба на счету Райкера Эванса.

«Чикаго» продлил победную серию до трех матчей и с 26 очками расположился на 15-м месте в Западной конференции. «Сиэтл» с 32 очками — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Сиэтл» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Михеев — 5 (Терявяйнен), 30:54 — 1:0. Михеев — 6 (Терявяйнен, Бертуцци), 46:06 — 2:0. Эванс — 4 (Бьоркстранд, Монтур), 51:26 — 2:1. Аллан — 1 (Донато, Мерфи), 55:11 — 3:1.

Вратари: Содерблум — Даккорд.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 24 (10+9+5) — 28 (5+11+12).

Наши: Михеев (16.10/4/+2) — -.

20 декабря. Чикаго. United Center. 18991 зритель.