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НХЛ

Сегодня, 07:08

«Чикаго» на своем льду проиграл «Тампе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Тампа» на выезде обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Лайтнинг» одержали четвертую победу подряд.

Российские игроки «Тампы» Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Владислав Наместников очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Голы: С. Джонс — 2 (бол., Рэддиш, Доми), 4:50 — 1:0. Марун — 2 (Хедман), 11:24 — 1:1. Киллорн — 12 (Хагель), 47:11 — 1:2. Хагель — 15 (бол., Пойнт, Стэмкос), 50:14 — 1:3. Пол — 14 (мен., п.в., Белльмар, Хедман), 58:54 — 1:4.

Вратари: Стэлок (57:42) — Эллиотт.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 26 (12+6+8) — 29 (6+13+10).

Наши: — - Кучеров (19.37/1/0), Наместников (10.04/0/0), Сергачев (25.04/4/+2).

4 января. Чикаго. United Center. 18429 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Чикаго Блэкхокс
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