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Сегодня, 06:36

Гол Кучерова в овертайме принес «Тампе» победу над «Чикаго»

Евгений Козинов
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Тампа» на выезде переиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забил победный гол в овертайме и сделал две голевые передачи. Всего в этом сезоне у него 73 (23+50) очка.

«Тампа» набрала 55 очков в 47 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 35 очков в 48 играх.

НХЛ

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«Чикаго» — «Тампа-Бэй» — 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Чаффи — 9 (бол., Кучеров, Пойнт), 10:59 — 0:1. Дач — 1 (Донато, Кревье), 16:29 — 1:1. Назар — 2 (Бедард), 18:47 — 2:1. Кревье — 3 (Назар, Райхель), 24:59 — 3:1. Пол — 14 (Хедман, Хагель), 39:52 — 3:2. Гюнцель — 25 (бол., Кучеров, Раддиш), 59:19 — 3:3. Кучеров — 23 (бол., Хедман, Гюнцель), 60:58 — 3:4.

Вратари: Содерблум — Йоханссон.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 14 (5+8+1+0) — 40 (12+10+17+1).

Наши: Михеев (16.56/1/0) — Кучеров (25.05/2/-2).

25 января. Чикаго. United Center. 18975 зрителей.

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Никита Кучеров
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