«Чикаго» встретится с «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 17 ноября. Игра пройдет на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, штат Иллинойс (США) и начнется в 4.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Чикаго» — «Тампа-Бэй» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

«Блэкхокс» набрали 10 очков и занимают 13-е место в Западной конференции и 7-ю строчку в Центральном дивизионе. «Лайтнинг» с 16 баллами располагаются на 9-м месте в Восточной конференции и 5-й строчке Атлантическом дивизионе.

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